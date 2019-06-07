اتحاد القدم يهدد ادارة الجوية بـ”قادم لا يسر”

هدد الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، يوم الخميس، ادارة نادي القوة الجوية بأن “القادم لا يسر”، عقب مطالبات الاخيرة للاتحاد بتأجيل مباراة فريقها الكروي امام النفط، نتيجة غياب عدد كبير من لاعبي فريق الصقور.

وقال بيان لاتحاد الكرة، أنه “يبدو ان الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية، التي اختزلها امين سرها، واصبح في غفلة من الزمن قائدها، بعد ان عمد على تغييب نجوم الصقور عن سماء النادي، تصر على المضي بدرب اللامنطق، وتفرض حكاوى ماكان لها ان تقص حتى في ليالي الليلة الواحدة وألفها”.

واضاف البيان ان “آخر قصص شهريار حكاها عبر مكتبه الاعلامي، امس الاربعاء، عندما نسج خياله ربط عدم تأجيل مباراة فريقه في بطولة الكاس امام فريق النفط بقضية محكمة الكاس، دون ان يضع مخرجات درامية لسيناريوهاته المتكررة، متناسيا عن عمد ان ادارته خولت جاسم كاطع الموافقة على خوض جميع مباريات الكاس دون حضور لاعبي المنتخب الوطني كحال الاندية الاخرى التي وافقت ولعبت، ومنها فريقه، في الادوار السابقة من البطولة”.

وتابع ان “ما جرى على الفرق الاخرى ينبغي ان يجري عليه، فلا عراقة يمكن ان تميز ناديا عن اخر، ولا سجل حافل بالانجاز، فالجميع متساوون تحت خيمتنا، ولانتعامل بالمواطنة حسب الفئات ودليلنا رفضنا تأجيل مباراة الشرطة امام الكهرباء وخروجه من البطولة رغم تقديمه كتابا رسميا للتاجيل”.

واردف البيان “يستمر شهريار بقص حكاياه، ضاربا بعرض الحائط ما تدونه ذاكرة السوشيال ميديا، فهو برغم سنة كاملة وبضعة ايام على العرس الديمقراطي لانتخاباتنا، إلا انه يصر على مراوغة ذاكرة الايام، بعد ان يصر على تغافل نشر تهنئته في ميديا الاتحاد، وانه لفي ذلك في وهم شديد، اما حكاياته عن العقوبات بحق هذا المدرب او ذاك، فهي لاتستحق التوقف عندها كثيرا لان الجميع يدرك انها جاءت على وفق تقارير رسمية مكتوبة من عناوين مختلفة في مسابقة الدوري”

ولفت الى ان “اتحاد كرة القدم هو القائد لكل المنظومة شاء من شاء وابى من ابى، وهو يتعامل بمهنية عالية تحتمها عليه مسؤوليته التاريخية في القيادة، ولايمكن ان يرضخ لأهواء وامزجة مرتبكة تريد ان تتمسك بصولجان الكرسي وتهيئ اعذارا لقادمٍ يبدو انه لن يكون مسرا لعشاقه ونجومه الذين نكن لهم كل الحب والاحترام”.