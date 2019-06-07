ادارة الجوية تعلن دخول الجماهير لمباراة الغد امام النفط مجاناً

اعلنت الهيأة الادارية لنادي القوة الجوية، دخول الجماهير لمباراة الغد امام النفط مجاناً.

وذكرت الهيأة في بيان مقتضب، ان” ادارة القوة الجوية قررت دخول الجماهير لمباراة الغد امام النفط سيكون مجاناً”.

وياتي قرار الهيأة الادارية لنادي القوة الجوية بعد ان اكد الاتحاد العراقي لكرة القدم تعمد امين سرها، على تغييب نجوم الصقور عن سماء النادي، واصرار النادي على المضي بدرب اللامنطق، وفرض حكاوى ماكان لها ان تقص حتى في ليالي الليلة الواحدة وألفها.{بحسب بيان الاتحاد}

وكانت الهيأة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، اعلنت سابقاً استغرابها من أصرار الاتحاد العراقي للعبة على اقامة مباريات الكاس في موعدها المحدد، رغم تواجد عدد من لاعبي الفريق بصفوف المنتخب الوطني تحضيراً لمباراة تونس الودية يوم الجمعة المقبل.

وأضاف البيان، تفكر الادارة جدياً بالانسحاب من المسابقة، وذلك بسبب الغيابات المؤثرة والمهمة في صفوف الفريق، بتواجد أربعة لاعبين من صفوف المنتخب، والتحاق لاعبي منتخب سوريا زاهر ميداني ومؤيد العجان مع منتخب بلادهم.

من جانبه أكد مدافع القوة الجوية أحمد عبد الرضا جاهزيته البدنية لخوض مباراة إياب ربع نهائي كأس العراق بمواجهة فريق النفط يوم الجمعة المقبل.

وقال عبد الرضا في تصريح صحفي “أنا جاهز لمباراة يوم الجمعة المقبل أمام النفط في بطولة كأس العراق بعد أن تماثلت للشفاء التام وأشركني الجهاز الفني لبضعة دقائق في مباراة النجف بالجولة الثلاثين من الدوري وبالتالي أسعى لاستعادة مكانتي بالفريق”.انتهى