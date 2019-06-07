الاتحاد الوطني يحدد موقفه من المشاركة في مراسم أداء اليمين لرئيس الإقليم

اكد المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، لطيف شيخ عمر، الخميس، ان موضوع مشاركة حزبه في مراسيم اداء اليمين القانونية لرئيس الاقليم يتوقف على تقدم خطوات الاتفاق مع الديمقراطي الكردستاني.

وقال شيخ عمر، في مؤتمر صحفي، اليوم، 6 حزيران 2019، ان “هناك وقت كاف لدينا فيما اذا الاتحاد الوطني سيشارك في مراسيم اداء رئيس الاقليم اليمين القانونية ام لا، لذلك فان تنفيذ اتفاقنا مع الديمقراطي هو الذي يحسم هذه المسألة”.

وفيما يتعلق بمشاركة رئيس الجمهورية برهم صالح، في مراسم أداء نيجرفان بارزاني، اليمين الدستورية كرئيس لإقليم كردستان، أشار شيخ عمر، إلى ان “الرئيس برهم صالح حر في المشاركة بالمراسيم من عدمها”.

وكان صالح، قد تلقى دعوة من نيجيرفان بارزاني، لحضور مراسم أداء اليمين القانونية لرئيس الإقليم في مدينة اربيل.

وعقد الاتحاد الوطني الكردستاني، اجتماعا في مدينة السليمانية، بحضور نائبا السكرتير العام للحزب، رئيس الجمهورية برهم صالح، وكوسرت رسول، بحث من خلاله العديد من الملفات المهمة، ومنها مشاركته في مراسم أداء اليمين القانونية لرئيس الإقليم، كما ناقش مشاركته في حكومة إقليم كردستان، وهل ستكون قبل أم بعد تعيين محافظ لكركوك.

يذكر ان رئاسة برلمان كردستان، حددت في وقت سابق، يوم العاشر من حزيران الجاري موعدا لأداء رئيس إقليم كردستان المنتخب اليمين الدستورية، وذلك خلال جلسة لبرلمان كردستان ستعقد عند الساعة 11 صباحا.