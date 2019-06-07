الاتحاد الوطني يخفق في حسم مشاركته باداء بارزاني مراسم رئاسته لكوردستان

عقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الخميس، اجتماعا من اجل حسم مشاركة كتله البرلمانية في مراسم اداء الرئيس المنتخب لرئاسة اقليم كوردستان اليمين القانونية الاسبوع المقبل.

وبعد انتهاء الاجتماع اعلن المتحدث باسم الاتحاد الوطني ان موضوع الاشتراك في تلك المراسم مرتبط بمدى تقدم خطوات الاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال لطيف الشيخ عمر في تصريحات لاعلام حزبه، انه مازال امامهم وقتا طويلا من تاكيد المشاركة من عدمها، لافتا الى نية الديمقراطي في تنفيذ الاتفاقية هي التي ستحسم هذه المسألة.

وبشأن مشاركة رئيس الجمهورية برهم صالح النائب الثاني للامين العام للحزب في مراسم اداء اليمين القانونية من رئيس اقليم كوردستان قال الشيخ عمر ان صالح حر في المشاركة من عدمها.

وكان الاتحاد الوطني قد قاطع جلسة انتخاب رئيس اقليم كوردستان المنتخب نيجيرفان بارزاني وارجع السبب الى زعم انهم اتفقوا مع الديمقراطي على انتخاب محافظ كركوك ايضا.

ووفقا لبيان سابق لرئاسة برلمان كوردستان، من المقرر ان تجري يوم الاثنين المقبل العاشر من حزيران الجاري اداء نيجيرفان بارزاني اليمين القانونية رئيسا منتخبا لاقليم كوردستان، وبعد ذلك يقوم بتكليف مسرور بارزاني لتشكيل الكابينة الوزارية التاسعة لحكومة اقليم كوردستان.