Posted on by

السلطات السورية تطلق سراح أمين بغداد السابق

Ø§ÙØ³ÙØ·Ø§Øª Ø§ÙØ³ÙØ±ÙØ© ØªØ·ÙÙ Ø³Ø±Ø§Ø­ Ø£ÙÙÙ Ø¨ØºØ¯Ø§Ø¯ Ø§ÙØ³Ø§Ø¨Ù

أعلنت مصادر حكومية عراقية، الخميس، عن إطلاق السلطات السورية سراح أمين بغداد السابق نعيم عبعوب.

إقرأ المزيد
خلال أسبوع.. القبض على مسؤول عراقي ثان خارج البلاد

وأكدت المصادر لـRT، أن “عبعوب غادر سوريا باتجاه الأراضي اللبنانية، حيث يقيم في العاصمة بيروت، عقب إطلاق سراحه”.

ولم تذكر المصادر أي معلومات أخرى حول الموضوع، مشيرة إلى وجود اتصالات بين حكومتي بغداد ودمشق، أسهمت بإطلاق سراح عبعوب.

وأصدرت محكمة جنح الرصافة في بغداد، والمختصة بنظر قضايا النزاهة، حكما عام 2017 بالحبس لمدة سنة واحدة بحق أمين بغداد السابق نعيم عبعوب بتهمة “استغلال الوظيفة وتجاوز الصلاحيات”.

وألقت شرطة الإنتربول القبض على المسؤول العراقي على الحدود بين لبنان وسوريا.

المصدر: RT

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close