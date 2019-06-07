الى القضاء العراقي هذه الأسماء متورطة في قتل وتشريد المبعدين الى ايران عام 1980م بعضهم قام بجرائم مختلفة والقسم الأخر شارك في قتل ابناء المهجرين في سجون نظام صدام المجرم نحن ندعوكم للتحقق قبل اتخاذ اي اجراء والرأي العام العراقي يعلم تماما ماحصل من ظلم بحق هذه الشريحة المظلومه وقد تكررت بعض هذه الاسماء في محكمة الجنايات اومايسمى بجريمة ابادة الكورد الفيليه وذالك عام 2004م الاسماء التي شاركت في التهجير ومن ابرز الأسماء المجرم اكرم التكريتي رئيس الشعبه الاقتصاديه عام 1980م وهو ضابط مخابرات وفي عام 1984م اصبح مسؤل سجن قلعة السلمان حيث رفع تقرير لصدام وكان هذا التقرير سبب في قتل ابناءنا في سجن قلعة السلمان عام 1986م ثانيا المجرم نقيب عبود خلف شافي المشهداني وهو من سكنة منطقة التأجي بغداد وهذا المجرم له دور بارز في تشريد وتعذيب وقتل قسم من الشباب وكان مسؤل في دائرة تابعة لمخابرات صدام في الكراده قرب المسبح ومعه عصابة تتكون من حوالي 30فرد وهم ملازم فؤاد واسمه الجرمي ملازم عصام وكان يسكن في مدينة الصدر قرب حمام مهدي وشخص يدعئ ابوبكر واخرين مازالوا يعملوا في دائرة الأقامة وايديهم ملطخة بدماء ابناءنا واكثرهم ينتمون لمناطق معينة كتكريت وهذا القسم الاخير الذي نشير له متورط في قتل ابناءنا في ابي غريب وقلعة السلمان وهم: رفعت التكريتي ضابط مخابرات اشرف على قتل 700شاب محجوز عام 1981م بسبب اضراب حصل في 1 5 1981م طبعا هوكان الشخص الوحيد الذي تعرف عليه وكان هناك ضابط يعرف بغالب التكريتي مسؤل سجن ابي غريب والمجرم مفوض فلاح عاگوله من سکنت بغداد الكاظميه العگیلات وهناک عشرات المشترکین في هذه المجزرة واخيرا قتل الشباب في سجن قلعة السلمان عام 1986م والاعوام التي تلتها، المنفذون لهذه الجريمة 1نقيب اكرم التكريتي الذي اشرنا اليه في بداية المقالة 2 ملازم محمد راضي الشيخلي من اهالي بغداد الفناهره وهوضابط امن محترف ويعرف الصغيرة والكبيرة حول الجريمة 3ملازم ابراهيم ويعرف اويكنى بوسام وهوضابط امن 4 نقيب سعد ابوسيف وهوضابط امن يسكن الكراده 5 ماجدسليمان العاني المعروف ب ابودرع ضابط امن معروف ومن ضباط الامن العامة 6رائد قيصر 7نقيب هاني ابعيوي من اهل الكوفة قتل عام1990م 8نقيب احمد الدليمي رئيس الشعبه السياسيه مات عام 1989م 8ضابط يعرف بعجاج من اهل الصينيه كان مسؤل على قضاء السلمان وبعض الاحيان يكون بديل للمجرم ملازم محمد راضي الشيخلي وهناك عشرات الضباط والمراتب شاركت في قتل الشباب وقبيل ارتكاب هذه الجريمة قتلوا عوائل كورديه برزانيه في عام 1984م وبمشاركت الشرطه حسب مانقل لنا الشرطه وهم شرطه هذا الكلام موجه للقضاء العراقي اولا ولاهل الضحايا ثانيا وللغيارى ثالثا والى كل غيور في العراق والعالم يرجى النشر بشكل واسع كي يعلم هؤلاء دماء المظلومين تبقى ولن ننسى القتلة والمجرمين نبقى نلاحقهم الى يرجى التحقق والتثبت لانريد ان نظلم احد وهناك عشرات الشرطه من اهالي الجنوب وخاصة من مدن الديوانيه والناصريه وميسان كانوا حراس على سجن قلعة السلمان بقيادت الضابط الجبان مقدم ناظم اگبیش البكري وهو ضابط شرطه مهني ممكن ان يصبح شاهد مهم جدا والله على مانقول شهيد اللهم اشهد اننا بلغنا نشكر كل الاخوه الذين كتبوا عن هذه الجرائم حيث شجعونا لدينا 400ناجي ممكن ان يكونوا شهود ماعدى 25شخص حيث كانوا وكلاء للامن وقد تورط بعضهم الى حد القتل وهذه ملاحظة كون هؤلاء يتعاطفوا مع الجنات ، 2 شوال 1440هجري المصادف 6 6 2019م ابن الأمة الغيوره مجموعة المختار الثقفي رحمه الله ولكم في القصاص حياة يااولي الالباب والسلام النشر واجب شرعي وانساني لاينبغ التردد وقديكون التردد محرم هذا مانعتقده( منقول)

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