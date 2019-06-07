بالاسماء.. التريث بصرف رواتب موظفي اللجنة الاولمبية

اعلنت وزارة الشباب والرياضة، التريث بصرف رواتب موظفي اللجنة الاولمبية ممن يتقاضون رواتب من جهات أخرى.

واكد رئيس اللجنة القانونية المنبثقة عن قرار مجلس الوزراء رقم 140 لسنة 2019، اكرم نعيم عطون في بيان صادر عن الوزارة، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه” التريث بصرف رواتب موظفي اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ممن يتقاضون رواتب من جهات اخرى، بناءً على نظام ديوان الرقابة المالية الذي يمنع ازدواجية صرف الرواتب والمخصصة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019″.واضاف عطوان ان” وزير الشباب والرياضة احمد رياض نسب بمفاتحة الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض البت بالموضوع، واخذ القرار النهائي بشأنه للنظر بأمكانية الصرف من عدمه لشهر حزيران”.انتهى