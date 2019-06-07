(بالفيديو) شاهد .. وزير ومسؤولون اتراك يثيرون سخرية واسعة خلال صلاة العيد مع الجيش

وكان الوزير إلى جانب عدد من عناصر الجيش يؤدون صلاة عيد الفطر، في حين ظهر الارتباك والفوضى في صفوف المصلين وعدم اتباعهم للإمام وكأنهم يصلون للمرة الأولى، بحسب ناشطين.

وخلال الصلاة، خالف بعض المصلين حركات الإمام في الركوع والسجود والقيام، حسب ما يظهر في الفيديو المتداول، وهو ما أحدث حالة من الارتباك بين المصلين.

REFAH PARTİSİ @refahpartisl İbadeti Allah rızası yerine oy mevki makam rızası için yapmaya kalkarsanız Rabbim işte böyle sizin gerçek yüzünüzü ortaya serer cümle aleme maskara yapar.

Tek üzücü olan şey mehmetçiğimizinde buna alet edilmek istenmesi. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بالفيديو وسط انتقادات لاذعة من مؤيدي المعارضة الذين اعتبروا الموقف محاولة فاشلة للمتاجرة بالدين واستعراض الصلاة لاستقطاب الناخبين.

وكتب حساب باسم ”حزب الرفاه“ معلقًا بتويتر: ”إذا حاولت القيام بالصلاة من أجل التصويت، فإن ربي يكشف عن وجهك الحقيقي“.

وعلق حساب آخر أنه لو كان من أدى هذه الصلاة من المعارضة لهاجمهم أردوغان يوميًا حتى الانتخابات.