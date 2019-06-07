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بعد أنباء تقديمه الاستقالة.. تحالف الصدر يكشف هدف عبدالمهدي المقبل

كشف تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، حقيقة نية رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي تقديم استقالته من منصبه، خلال الأيام المقبلة.

وقال القيادي في التحالف النائب رائد فهمي ان “الانباء التي تحدثت عن نية عبدالمهدي تقديم استقالته من منصبه، غير صحيحة، بل هو يطمح الى اكمال برنامجه الحكومي، وفق المدد الزمنية المخصصة له”.

وبين فهمي ان “نشر مثل هكذا اخبار غير صحيحة، او شائعات، تقف خلفها جهات سياسية عراقية، وربما تكون خلفها جهات خارجية، لها اهداف معينة، من بث هكذا شائعات، لا صحة لها على أرض الواقع”.

يشار الى ان انباء انتشرت اليوم مفادها عزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته من منصبه.

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