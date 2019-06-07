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ريال مدريد يغلق صفقة هازارد ويكشف عن قيمة الصفقة

ريال مدريد يغلق صفقة هازارد ويكشف عن قيمة الصفقة
 كشفت صحيفة دايلي تليجراف البريطانية عبر الصحفي مات لاو أن نادي تشيلسي الإنجليزي قد منح الضوء الأخضر أخيراً لرحيل نجمه البلجيكي إدين هازارد إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وأكد مات أن صفقة اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً كلفت خزينة النادي الملكي 88 مليون جنيه إسترليني كقيمة ثابتة، ترتفع إلى 130 مليون باوند كإضافات سهلة يمكن تحقيقها.
وأغلقت المفاوضات بين الطرفين صباح اليوم، بعد أسبوع من المحادثات، وأصبح اللاعب على وشك التوقيع على عقده الجديد مع اللوس بلانكوس.
وكان نادي ملعب سانتياجو بيرنابيو مُحجماً عن دفع ما يزيد عن 88 مليون باوند، ولكنه وافق في النهاية على مطالب تشيلسي يتم حسم واحدة من أهم صفقات سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
وبرز هازارد كواحد من أفضل نجوم الكرة الإنجليزية في السنوات الأخيرة، وقاد البلوز نحو العودة إلى منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، وكذلك الحصول على لقب الدوري الأوروبي، عقب اكتساح أرسنال في المباراة النهائية برباعية، سجل منها لاعب ليل الفرنسي السابق هدفين وصنع هدفاً آخر.انتهى
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