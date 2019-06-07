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شبابنا و تحديات العصر … غياب العقل و التكفير و الإرهاب و الإلحاد مثالا .

تعتمد كل أمة على ما يماثل العمود الفقري في قيادتها على أحسن وجهٍ، و بناء مستقبلها المُشرق خير بناء، فهي تعول كثيراً على قاعدة الشباب في نجاحها بمختلف ميادين الحياة، و دفع عجلة ازدهارها إلى الأمام، فهي تنظر لتلك الشريحة نظرة جادة تحمل بين طياتها الكثير من الآمال و الأحلام التي تقف عند حدٍ، و تنتظر منهم الوقفة الجادة في الحفاظ على كرامتها و عزتها، وهذا ما يضع أمام الشباب المهام الصعبة و يجعل طريقهم محفوفاً بالمخاطر وقد يُوجد فيه المعرقات فليس طريقهم مُعبد بالورد و الرياحين بل ينتشر فيه الشوك لو صح التعبير، فهم سيواجهون المشاق و المتاعب التي لا يُستهان بها، ففي ظل غياب العقل و تحجيم دوره الإصلاحي، و في ظل التلاعب بالأحداث التاريخية، و توظيف النص الديني لصالح الإرهاب الفكري، و التكفير، و انتشار تيارات الكفر التي تنادي بالإلحاد و تبث سمومه الفتاكة، كلها تقف حجر عثرةٍ في طريق أي مشروع شبابي إصلاحي يسعى لنشر ثقافة ديننا الحنيف و التحرر و استخدام الطاقات الكامنة في نفوس هذه الشريحة المِعطاء و تسخيرها في خدمة الإنسانية أجمع ومن هنا فإن كل التحديات و رياح الإرهاب و خطر التكفير تضع الشباب نصب أعينها فتعمل على تهيئة كل الظروف و المقدمات التي من شأنها أن تعمل على ضرب قاعدة قادة المستقبل وبمختلف الطرق الممكنة و المتاحة من خلال إدخالها في دهاليز الفساد و الإفساد الأخلاقي و الانحراف العلمي و تغيب لغة العقل و العزف على وتر الطائفية بعد توظيف النص الديني لصالح الإرهاب و مخططاته الرامية لاستعباد الأمة بعد القضاء على مرتكزها الأساس وهو الشباب، وهذا يكون بعد إطلاق عدة مشاريع كلها تهدف إلى محور واحد يقوم على إغراق شبابنا في مستنقعات الرذيلة و انتشار المخدرات و مظاهر الكفر وصولاً لمرحلة خطرة تدعو إلى الإلحاد العلن فيوجد هوة بين المجتمع و أبنائه و بين دينه و قيمه و مبادئه الشريفة لكن وكما تقول الآية المباركة ( و يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين ) فالسماء لم تترك الباطل يصول و يجول كيفما يشاء و متى ما يشاء بل أوجدت سبل الصلاح و الإصلاح الإنساني فكان للعقل البشري الناضج و الفكر الواعي المتسلح بسلاح العلم و المعرفة فكان بالمرصاد لكل الدعوات و الأفكار المنحرفة وهذا ما نجده في بحث فلسفتنا بأسلوب و بيان واضح للأستاذ المحقق الحسني وهو يكشف فيه المخططات التي تُحاك من خلف الكواليس فقد أعطى في هذا البحث الفلسفي الحلول الناجعة لخلاص الشباب من مخاطر تحديات العصر فقال : ( فلابد أن نقف عند المبدأ الإسلامي في فلسفته عن الحياة و الكون، وفي فلسفته عن الاجتماع و الاقتصاد، وفي تشريعاته و مناهجه، لنحصل على المفاهيم الكاملة للوعي الإسلامي و الفكر الإسلامي الشامل مقارنين بينه و بين المبادئ الأُخرى فيما يُقرر من مناهج و يتبنى من عقيدة ) .

فالإسلام هو المنظومة المتكاملة، فمنه نستخلص التجارب و الدروس المهمة التي تتكفل بالخروج من نوائب الدهر و بأسهل الطرق مع حصد النتائج الباهرة لو سارت البشرية في طريقه المستقيم .


بقلم الكاتب احمد الخالدي

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