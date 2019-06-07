قبل مباراة تونس.. هكذا تضامن لاعبو العراق مع زميلهم

ولم يسلم الحارس جلال حسن من الانتقادات، بل وصل الحال إلى السخرية منه في البرامج الكوميدية، وهو أمر تم انتقاده بشدة من قبل الجماهير الرياضية ورجال الإعلام والصحافة، لكون الحارس يعد من أفضل الحراس في العراق.
وذكر الحارس نور صبري، في حوار تلفزيوني بث على أحد المواقع الالكترونية العراقية، أنه لو كان مدرباً لحراس مرمى المنتخب العراقي، فإنه سيفكر بإبعاد جميع الحراس المتواجدين حالياً لأنهم أخذوا الفرصة بما فيه الكفاية مع المنتخب.
وأشار الحارس، الذي ساهم بتتويج العراق بكأس آسيا 2007، إلى أن الحراس المتواجدين حالياً مع المنتخب غير مقبولين من قبل الجماهير العراقية، وحتى بعض الإعلام الرياضي، مؤكداً بأنه يجب على الحارس جلال حسن “الابتعاد عن أجواء المنتخب وأخذ قسط من الراحة ومراجعة حساباته”.
وتضامن لاعبو المنتخب العراقي لكرة القدم المتواجدون حالياً في تونس لخوض ودية امام نسور قرطاج الجمعة، مع زميلهم المتواجد معهم جلال حسن، بعد التقاط صور جماعية والإشارة عليه بأنه أفضل الحراس المتواجدين.
ونشر العديد من لاعبي المنتخب العراقي الصورة الجماعية مع الحارس جلال حسن على صفحاتهم الرسمية في “إنستغرام”، متضامنين مع زميلهم، قبل مباراة تونس الودية استعداداً للتصفيات الآسيوية.