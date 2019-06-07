قبل مباراة تونس.. هكذا تضامن لاعبو العراق مع زميلهم

وتعرض حارس مرمى فريق الزوراء والمنتخب العراقي، جلال حسن، إلى جملة من الانتقادات الكبيرة منذ نهائيات آسيا 2019 ووداع منتخب أسود الرافدين البطولة من الدور الستة عشر، بعد الخسارة من المنتخب القطري بهدف نظيف.

ولم يسلم الحارس جلال حسن من الانتقادات، بل وصل الحال إلى السخرية منه في البرامج الكوميدية، وهو أمر تم انتقاده بشدة من قبل الجماهير الرياضية ورجال الإعلام والصحافة، لكون الحارس يعد من أفضل الحراس في العراق.

وذكر الحارس نور صبري، في حوار تلفزيوني بث على أحد المواقع الالكترونية العراقية، أنه لو كان مدرباً لحراس مرمى المنتخب العراقي، فإنه سيفكر بإبعاد جميع الحراس المتواجدين حالياً لأنهم أخذوا الفرصة بما فيه الكفاية مع المنتخب.

وأشار الحارس، الذي ساهم بتتويج العراق بكأس آسيا 2007، إلى أن الحراس المتواجدين حالياً مع المنتخب غير مقبولين من قبل الجماهير العراقية، وحتى بعض الإعلام الرياضي، مؤكداً بأنه يجب على الحارس جلال حسن “الابتعاد عن أجواء المنتخب وأخذ قسط من الراحة ومراجعة حساباته”.