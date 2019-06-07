قيادة شرطة نينوى تعلن عن نجاح خطتها الأمنية خلال عيد الفطر

أعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الجمعة، عن نجاح الخطة الأمنية التي طبقتها قيادة الشرطة بعموم محافظة نينوى، دون تسجيل أية حادثة أمنية داخل المحافظة.

وقال قائد شرطة نينوى اللواء الركن حمد النامس إن «الخطة التي طبقتها القوات الأمنية خلال أيام العيد تكللت بالنجاح، في ظل عدم تسجيل أية خروق أمنية في جميع مناطق مدينة الموصل».

وأضاف النامس، أن «القوات الأمنية توافرت لديها قبل حلول العيد معلومات استخباراتية تفيد بوجود مخطط يقضي بشن هجمات إرهابية في بعض مناطق الموصل وأبرزها مركز أيسر الموصل والغابات ومنطقة المجموعة الثقافية لزيادة توافد المدنيين إليها، لكن الجماعات الإرهابية لم تتمكن من تنفيذ هجماتها بفضل الجهود التي بذلتها القوات الأمنية مع انتشارهم بعموم المدينة».

لافتاً إلى أن «الخطة تضمنت انتشاراً واسعاً للقطاعات والدوريات، كما تضمنت أيضاً جهداً استخباراتياً استثنائياً بعموم المحافظة».