لقاء أمين سر مهرجان السليمانية السينمائي الدولي مع المدير التنفيذي لمؤسسة الفارابي

جمع لقاء بين أمين سر مهرجان السليمانية السينمائي الدولي «فؤاد جلال» والمدير التنفيذي لمؤسسة الفارابي السينمائية «عليرضا تابش».

وأفادت العلاقات العامة لمؤسسة الفارابي السينمائية أنه، في لقاء أقيم على هامش مهرجان فجر السينمائي الدولي السابع والثلاثينفي لقاء بين أمين سر مهرجان سليمانية السينمائي الدولي ومدير شركة «مستي فيلم» لإقليم كردستان العراق «فؤاد جلال» والمدير التنفيذي لمؤسسة الفارابي السينمائية «عليرضا تابش، تم التأكيد على توسيع العلاقات الثقافية، والفنية، والتعاون في المجالات المختلفة، وإنتاج الأعمال السينمائية المشتركة. وجدير بالذكر أنه شارك في هذا اللقاء مساعد الشؤون الدولية لمؤسسة الفارابي السينمائية الدكتور «رائد فريدزاده»، والمدير الفني لمهرجان السليمانية السينمائي الدولي «دانر عمر فارس»، والمدير الإعلامي لهذا المهرجان «منصور جهانی».

وفي هذا اللقاء، اتفق الطرفان على إنتاج الأعمال السينمائية المشتركة، وإقامة الدورات التعليمية من قبل السينمائيين ومتخصصي السينما الإيرانية في السليمانية، وإقامة الأسابيع السينمائية للسينما الإيرانية في السليمانية، وحضور طلبة الفن من السليمانية في مهرجانات إيران المختلفة، وعرض الأعمال السينمائية المرموقة الإيرانية قبل أربعين سنة في دور السينما والقنوات المتلفزة لإقليم كردستان العراق، وحضور ناشئي إقليم كردستان في مهرجان الأطفال والناشئين السينمائي الدولي في إصفهان بصفتهم حكاماً ناشئين، والتعريف بقدرات السينما الإيرانية وإمكاناتها الفنية والتقنية في إنتاج الأعمال السينمائية لكردستان العراق، ومشاركة المخرجين الشباب لإقليم كردستان في المهرجانات الدولية لفيلم طهران القصير، ومهرجان سينما الحقيقة السينمائي الدولي، ومهرجان فجر السينمائي الدولي، وباقي مهرجانات إيران السينمائية بهدف تبادل الخبرات في إقامة المهرجان.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة الفارابي السينمائية «عليرضا تابش» مشيراً إلى الأواصر الثقافية، والدينية، والتاريخية المشتركة لإيران والعلاقة الحميمة مع إقليم كردستان العراق، أكد على الإنتاجات السينمائية المشتركة، والتعاون في ما يتعلق بإقامة الأسابيع السينمائية، وعرض الأعمال السينمائية المرموقة الإيرانية لما قبل أربعين سنة في دور السينما والقنوات المتلفزة لإقليم كردستان، والتعريف بقدرات السينما الإيرانية وإمكاناتها الفنية في إنتاج أعمال كردستان العراق وتبادل العلم، والخبرة السينمائية، وترسيخ التعاونات الثنائية.

واعتبر «فؤاد جلال» السينما الإيرانية سينما حقيقية وصادقة في العالم مشيراً إلى إقامة ثلاث دورات من مهرجان السليمانية السينمائي الدولي والمشاركة المؤثرة للسينمائيين الإيرانيين في هذا المهرجان والحصول على أكثر جوائزه الرئيسة، وقال: إن للسينما الإيرانية تاريخ مرموق وثمين، وإن إنتاج الأعمال السينمائية المرموقة على أيدي السينمائيين الإيرانيين البارزين شاهد لهذا المدعى. وإذا أردنا أن نحصل على السينما الحقيقية والصادقة في العالم فيجب علينا أن نشاهد الأفلام الإيرانية.

وأضاف: لقد شارك في الدورة الثالثة لمهرجان السليمانية السينمائي الدولي؛ «مجيد مجيدي»، و«كيانوش عياري»، و«فاطمة معتمد آريا»، و«محمد رضا أصلاني»، و«نوید محمدزاده»، و«شادمهر راستين»، و«سيف الله صمديان»، و«بهزاد فراهاني»، والدكتور «رائد فريدزاده»، و«مهرداد اسکویی»، و«روانبخش صادقي»، و«مجید رجبی معمار»، و«مهدی قربانپور»، و«أمين جعفري»، و«آذرخش فراهانی» وما إلى ذلك، كضيوف خاصين. ومن جانب آخر، حصل السينمائيون الإيرانيون على ست جوائز مهرجان الرئيسة.