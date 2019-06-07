مصدر استخباري عراقي يكشف عن اعداد عناصر داعش في صحراء الانبار

كشف مصدر امني في محافظة الانبار(مركزها الرمادي) ، اليوم الجمع ة، ان 150 عنصراً من تنظيم داعش ، على الاقل، متواجدون في مناطق مختلفة من الصحراء الغربية للانبار بحسب المعلومات الاستخبارية .

وقال المصدر ان “معلومات استخبارية اكدت وجود ما يقارب 150 عنصراً من تنظيم داعش الارهابي على الاقل ، في المناطق الصحراوية وفي الكهوف والانفاق السرية التي يختبئون فيها منذ اشهر مضت”.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ، ان “الغارات الجوية والعمليات العسكرية الاخيرة التي شهدتها المناطق الصحراوية واستهداف معاقل واوكار التنظيم الارهابي في منطقة الضبعة بالرطبة وفي وادي حوران في القائم وفي منطقة الجعال في صحراء ناحية البغدادي دليل واضح على وجود عناصر للتنظيم الاجرامي”.

وبين المصدر ، ان ” القوات الامنية تعمل على تمشيط وتأمين المناطق الصحراوية والمناطق الوعرة في غرب الانبار مع تدمير الانفاق وتفتيش الكهوف ووادي حوران وحجلان ووادي ام الوز التي قد يستخدمها التنظيم في الاختباء والتمركز وشن الهجمات ضد المناطق المحررة”.