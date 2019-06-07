مصدر: عبد المهدي يكلف قائد عمليات نينوى السابق بمهمة جديدة

كشف مصدر مطلع، يوم الخميس، عن تعيين قائد عمليات نينوى، المحال للتقاعد، اللواء نجم الجبوري، في منصب جديد.

وقال المصدر ان “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أصدر أمراً بتعيين اللواء نجم الجبوري ضمن قيادة العمليات المشتركة”.

يشار الى ان قرار قيادة أركان الجيش العراقي إحالة قائد عمليات نينوى نجم الجبوري إلى التقاعد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية الموصلية، لما يحظى به الجبوري من شعبية واسعة وتأييد كبير من أهالي المدينة، خاصة وأنه من أوائل المشاركين في معركة تحرير الموصل من تنظيم داعش التي انطلقت عام 2016، بقيادته لعمليات نينوى.

وعيّنت وزارة الدفاع اللواء نومان الزوبعي خلفًا للجبوري، وقالت إن الأخير بلغ السن القانونية في خدمته للمؤسسة العسكرية.