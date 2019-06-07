مقتل 6 دواعش وتدمير دراجة مفخخة ومخبأ للعبوات غربي الانبار

اعلن القيادي في الحشد العشائري بمحافظة الانبار شعيب برزان ، اليوم الجمعة ، عن مقتل ستة من عناصر تنظيم داعش الارهابي وتدمير دراجة مفخخة ومخبأ للعبوات والاسلحة في صحراء ناحية البغدادي غربي الانبار .

وقال برزان ان “معلومات استخبارية مكنت قيادة عمليات الجزيرة واللواء 29 وبدعم من مقاتلي العشائر من تنفيذ عملية عسكرية استهدفت صحراء البغدادي غربي الانبار اسفرت عن مقتل ستة من عناصر التنظيم الارهابي”.

واضاف ان “القوات الامنية تمكنت من تدمير دراجة نارية مفخخة ومخبأ للاسلحة والعبوات والصواريخ ومستودع للوقود مع ضبط صور شخصية وملفات ورقية مع هويات مزورة”.

وبين برزان ان “القوات الامنية دمرت ثلاثة انفاق مع طمر اربعة فتحات كبيرة لكهوف طبيعية في المناطق الصحراوية لمنع استخدامها في التنقل والاختباء من قبل العناصر الارهابية”.