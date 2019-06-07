ناظم شاكر يوجه نقداً لاذعاً لأغلب اللاعبين ويقول: لم أرى نفسي في أي لاعب

وجه المدرب الكروي ناظم شاكر، نقداً لاذعاً لأغلب اللاعبين المحليين.

وقال شاكر لبرنامج {بالخير لمتنا} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة، ” لم أرى نفسي في أي لاعب محلي في الوقت الحاضر، فقد كنا كلاعبين قدامى حين ننزل للملعب نكون اشبه بكتلة نار ونلعب بحب البلد وأنفسنا”.

وأشار الى ان” الاعبين الحاليين، الان أتمنى ان تكون لديهم روح الوطنية والحرص”، مبيناً ان” وضع الكرة العراقية سابقا يختلف كثيرا فنحن اخذنا بطولات صعبة جداً”، لافتاً الى ان” الكرة العراقية أقفلت في 2007″.

ونوه شاكر ان” هناك أمور كثيرة تتنافى مع واقع اللاعب العراقي اليوم هناك من يسهر ويشرب {الاركيلة} ويلهو بألعاب الكترونية كلعبة {البوبجي}”، عاداً هذا التصرف بـ”الغريب جداَ وتتنافى كليا عن ماكان عليه اللاعب العراقي السابق”.

وتابع” مشكلتنا اليوم ان المنتخب فيه الكثير من الضعف وخاصة خط الهجوم، والمنظومة الرياضية فيها خلل كبير”.انتهى