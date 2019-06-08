أبل تُضيف لأنظمة هواتفها لغة تهم عراقيين

قررت شركة ابل الاعلان في القريب العاجل عن نظام iOS 13 في ايفون وايباد، مع ادخال عدد من التحديثات.وقالت الشركة، ان احدى التحديثات اضافة اللغة الكردية الى نظام التشغيل iOS 13، حيث يسمح التحديث الجديد بالكتابة بـ 38 لغة مختلفة.

ويسكن العراق أكثر من 5 ملايين كردي في اقليم كردستان شمالي البلاد.