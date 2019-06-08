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إحصائية مرعبة.. العراق يتقدم الدول بالأعلى حرارة لليوم السبت

حاز العراق على المرتبة الثالثة بين الدول بتسجيل الأعلى درجة حرارة لليوم السبت.
وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية على صفحته في {الفيسبوك} ان” العراق ضمن الدول التي حازت على المراكز الاولى في اعلى درجة حرارة ظهر اليوم السبت”.
وأضاف ان” منطقة {مطربة} في الكويت حازت على المركز الأول بتسجيل اعلى درجة حرارة {50مْ} تليها منطقة {يعقوبأياد} في الباكستان بتسجيل {50مْ}”.
وأشار الى” تسجيل منطقة حي الحسين في محافظة البصرة المركز الثالث بدرجة حرارة {49مْ}”.انتهى
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