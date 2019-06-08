اعتقال عصابة سرقت أكثر من 50 الف دولار امريكي من شركة تجارية بدهوك

اعلنت شرطة محافظة دهوك يوم الجمعة عن القاء القبض على عصابة سرقت أكثر من 50 الف دولار من شركة تجارية في قضاء زاخو.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد هيمن سليمان في مؤتمر صحفي انه في اليوم المصادف 2/6/2019 تم ابلاغ قوات الشرطة في قضاء زاخو بسرقة مبلغ مالي كبير من شركة تجارية تقع على طريق معبر ابراهيم الخليل الحدودي.

واضاف ان 40 الف دولار امريكي، و20 مليون دينار عراقي سُرقت من خزنة الشركة بعد كسرها، مشيرا الى انه وبعد مرور 48 ساعة على وقوع الجريمة تمكنت قوات الشرطة من القبض على متهمين اثنين اعترفا بتنفيذهما عملية السرقة.