الآسايش تعتقل متهمين بافتعال حرائق بعشرات الدونمات في منطقة بإقليم كوردستان

اعلنت مديرية الامن الاسايش في منطقة “گـرمیان” التابعة لإقليم كوردستان يوم الجمعة عن القاء القبض على متهمين اثنين بافتعال حرائق في اراض زراعية ضمن الحدود الادارية في قضاء “كلار”.

وقالت المديرية في بيان اليوم، انه على خلفية اندلاع حرائق في قرية “قاسم آغا” والقرى المحيطة بها تم القاء القبض على شخصين متهمين بافتعال الحرائق، واضرام النيران في المحاصيل الزراعية بتلك القرى.

ودعا البيان المتضررين من تلك الحرائق الى مراجعة دائرة الاسايش في قضاء كلار وتقديم شكوى قانونية ضد المتهمين، مؤكدا ان القضاء لن يتخذ اي اجراءات من دون تقديم شكوى.

اندلعت حرائق في وقت سابق من اليوم في عشرات الدونمات من الاراضي الزراعية في عدد من القرى المحيطة بقضاء “كلار” التابعة لمنطقة “كرميان” في اقليم كوردستان.

و وفق المعلومات المتوفرة فإن الحرائق اندلعت في تلك الارضي التي يمتلكها المزارعون بقرى “بردسور”، وبرلوت”، و”قاسم آغا”، و” گـلابات”.

وتشير المعلومات الى ان فرق الاطفاء في قضاء “كلار” هرعت الى مكان الحادث وشرعت في مكافحة الحرائق.