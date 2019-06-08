الزوراء يفوز على بغداد ويواجه الجوية في نصف نهائي كاس العراق

حقق فريق الزوراء بكرة القدم، الجمعة، الفوز على امانة بغداد 2- صفر في إياب دور الثمانية لمنافسات كأس العراق، ليواجه الجوية في الدور نصف النهائي بقمة كروية.

الربع ساعة الاولى فقط كانت قوية وسريعة، بعدها انخفض مستوى اللقاء رغم افضلية لامانة بغداد في الفرص المتاحة اضاعها المحترف زوما، فيما كانت هناك فرصة واحدة خطرة للزوراء اهدرها منصوري لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني شهد افضلية للزوراء ومن هجمة سريعة سجل له احمد جلال في الدقيقة 62، واضاف البديل امير صباح هدفا ثانيا في الدقيقة 86، لينتهي اللقاء زورائي 2- صفر.

وكان الزوراء قد فاز في لقاء الذهاب 1- صفر، ليتأهل بمجموع نقاط المباراتين.