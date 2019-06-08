الصدر يقرر عدم حضور صلاة الجمعة في مسجد الكوفة بعد اليوم

أفادت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، ان الاخير قرر عدم حضور صلاة الجمعة في مسجد الكوفة بعد اليوم، بسبب “الافعال اللامسؤولة التي قام بها البعض”.

وذكرت صفحة “صالح محمد العراقي” في منشور على “فيسبوك” اليوم، 7 حزيران 2019، انه “بسبب بعض الافعال اللامسؤولة التي يظن البعض انها مثال الحب والعشق والتي قام بها البعض في مسجد الكوفة واثناء وجود سماحته بيننا او بعد ذهابه مثل: التبرك وتقبيل المنبر بصورة مفرطة قد تسبب اتلافه بل تسبب بنقل صورة غير حضارية وغير صحية”.

واضافت “وبسبب كثرة (السلفيات)، وبسبب التصوير اثناء الخطبة، وبسبب ترك الخطيب والنظر الى سماحته، وبسبب تصوير سماحته بدون رضاه، وبسبب حضور الصلاة من اجله لا من اجلها”.

قرر الصدر، وفقا لما ذكرته الصفحة، “عدم حضور سماحته صلاة الجمعة معكم بعد الان، وسيحاول السفر اثناء وقت صلاة الجمعة، لكي لا يترك فرضا واجبا او يعتبر ان حضوره يسبب ضررا واشكالا شرعيا على الحضور”.

وختمت بالقول: “فلذلك نسترعي انتباهكم، وكلي علم انكم لم ولن تتعظوا، وامري وامركم بل وامره الى الله تعالى، يحكم بيننا وبينكم بالعدل”.