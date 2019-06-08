العبيدي: إرهابيون وفاسدون يقفون خلف حرائق المزارع وسط عجز الحكومة

أكد القيادي في تحالف الاصلاح والاعمار، خالد العبيدي، الجمعة، أن إرهابيين وفاسدين هم من يقفون خلف حرائق المزارع شبه اليومية في المحافظات كافة.

وقال العبيدي، في منشور على حسابه بتويتر، إن “من بين أبرز واجبات الحكومة هي حماية زراعتها الوطنية وتشجيع المزارعين واصحاب الحقول لتحقيق أمن العراق الغذائي”.

وأضاف، أن “إستمرار الحرائق بشكل شبه يومي في الحقول الزراعية بالمحافظات العراقية ولاسيما في نينوى التي تعد سلة خبز العراق، يؤكد إن الحكومة عاجزة عن حماية اقتصادها الذي يعد الجانب الزراعي ابرز مرتكزاته، مع ملاحظة إن هذا العجز لايعفي الحكومة من مسؤوليتها لتعويض المتضررين من المزارعين، لاسيما وان ابرز المستفيدين من هذه الحرائق هم الارهابيون ومعهم الفاسدون الذين يضرهم ويقلقهم انتعاش الانتاج الوطني وتحقيق الكفاية الذاتية منه”.