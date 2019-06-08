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العراق يتسلم لاجئين من سوريا

استقبلت وزارة الهجرة والمهجرين عائلة عراقية عائدة من مخيم الركبان داخل سوريا وعبر مطار بغداد الدولي .

وقال مدير قسم الهجرة الخارجية احمد رحيم حسن في بيان ان “لجنة استقبال العائدين في الوزارة استقبلت اليوم عائلة عراقية مؤلفة من ١٢ شخصا بمطار بغداد الدولي بعد التنسيق مع وزارة الخارجية وسفارتنا بسوريا فضلا عن سلطة الطيران المدني والجهات الأمنية لغرض تسهيل عودتهم إلى البلاد”.

وأضاف رحيم ان “الوزير وجه بأهمية استقبالهم وتسهيل إجراءات الوصول لمطار بغداد ونقلهم لمناطق سكناهم الأصلية في مدينة حصيبة بمحافظة الانبار”.

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