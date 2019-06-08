انطلاق خط نقل بري تجريبي يربط العراق وأرمينيا

اعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود احدى تشكيلات وزارة النقل عن افتتاح خط نقل تجريبي بين العراق والجمهورية الارمينية براً.

وبين مدير عام الشركة في بيان ان توجيهات وزير النقل عبد الله لعيبي باهض تنص على تطوير النقل الدولي وتفعيل الخطوط البرية مع دول الجوار والدول الاقليمية والانفتاح على المحيط الدولي في مجال النقل وزيادة التعاون والتنسق لانجاحها .

واكد ان “الخط انطلق صباح اليوم السبت، يضم وفد من الشركة العامة للنقل البري والشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، حيث انطلقت حافلة من العاصمة بغداد مرورا بالجمهورية الاسلامية الايرانية وصولاً الى جمهورية ارمينيا ليربط بين ثلاث دول اقليمية بخط نقل بري واحد ليفتح افاق جديدة في مجال السياحة والاقتصاد والتبادل التجاري”.

واضاف “تم وضع خطط مدروسة لانجاح هذا الخط وتسخيره لخدمة العراق في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والسياحية والتركيز بشكل كبير عل استثمار مجال النقل والتنوع في الايردات لبناء اقتصاد قوي من جهة وتقديم خدمات نقل مميزة للمواطنين الكرام من جهة اخرى”.

وتابع انه “من المؤمل عقد اجتماع ثلاثي بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية الارمينية خلال الاسبوع الثالث من الشهر الحالي لتذليل العقبات التي قد تعترض سبل انجاح هذا الخط”.