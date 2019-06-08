(بالفيديو والصور) جدل بشأن خبر وفاة الفنان المصري جورج سيدهم .. عائلته توضح

أثار منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أطلقه الإعلامي المصري إلهامي مقار، عبر حسابه الخاص، الكثير من الجدل خلال الساعات الماضية بشأن وفاة الفنان المصري الكبير جورج سيدهم عن عمر يناهز 82 عامًا.

وأعلن مقار، عن وفاة والد زوجته، فكتب قائلًا: ”انتقل إلى الأمجاد السماوية صباح اليوم الأب والصديق المرحوم جورج سيدهم أرمانيوس حمايا زوج الأستاذة مارسيل طانيوس ووالد انجى جورج ودينا جورج وميري جورج سيدهم وسنوافيكم بتفاصيل الجنازة والعزاء لاحقًا“.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المنشور بالخطأ ما أدى لانتشار خبر وفاة الفنان جورج سيدهم ، حيثُ كتب حساب باسم مونيكا موني ، تعليقًا على صورة الفنان المصري : ” رقد على رجاء القيامة الفنان جورج سيدهم“، ورد عليها متابع في تعليق يوضح أن من توفي رجل أعمال وليس الفنان.

ولم يلتفت أحد أن الفنان جورج سيدهم، زوجته تُدعى ليندا، إضافة إلى أنه ليس لديه أبناء ”إناث“، والمتوفى هو جورج سيدهم أرمانيوس، وهو رجل الأعمال.

وجاء رد عائلة وأسرة الفنان جورج سيدهم ، على شائعة الوفاة بالاحتفال بعيد ميلاده ، حيث حضر الفنان على كرسي متحرك ، وبدا عليه علامات السعادة وأطلق العديد من الابتسامات والقبلات للحضور وسط جو عائلي بهيج، وترديد الأغاني وتقطيع قالب الحلوى.

يُذكر أن الفنان جورج سيدهم، وُلد بمحافظة سوهاج وحصل على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس 1961، وبدأ حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح بالاشتراك مع سمير غانم.

ولعب جورج سيدهم الأدوار الكوميدية، بالإضافة إلى قدرته على الغناء وأداء الاسكتشات المسرحية من أشهر أعماله مسرحية ”المتزوجون“ مع صديقه سمير غانم وشيرين.