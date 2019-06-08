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بلدية وشرطة الزبابدة وفتح يتفقدون قاعات الثانوية العامة

قام وفد من الزبابدة ممثلا برئيس بلدية الزبابدة مروان دعيبس ومدير شرطة الزبابدة المقدم ناصر فراحتي وأمين سر فتح موقع الزبابدة مناضل شرقاوي بحضور الأب ابراهيم نينو مدير مدرسة البطريركية اللاتينية بزيارة تفقدية لقاعات الثانوية العامة في الزبابدة والبالغة قاعتين التقوا خلالها مدري القاعتين واطلعوا من خلالهما على سير الامتحان.

وقد شكر مدري القاعتين الوفد على الزيادة مؤكدين أن الامتحان يسير بهدوء ونظام وانضباط وتعاون كبير من الطلبة الموزعين على القاعتين حيث يوجد في قاعة العلمي (60) طالبا وطالبة وفي قاعة الأدبي (86) طالب وطالبة من بلدات وقرى الزبابدة ومسلية ورابا.

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