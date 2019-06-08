تسيير اول رحلة جوية بين مطار اربيل ومدينة دوسلدورف الالمانية

انطلقت اول رحلة جوية اليوم الجمعة بين مطار اربيل الدولي في اقليم كوردستان ومدينة دوسلدورف الالمانية.
ونشرت مديرية مطار اربيل جدولا تضمن اول رحلة بينها وبين مطار المدينة الالمانية.
انطلقت اول رحلة جوية اليوم الجمعة بين مطار اربيل الدولي في اقليم كوردستان ومدينة دوسلدورف الالمانية.
ونشرت مديرية مطار اربيل جدولا تضمن اول رحلة بينها وبين مطار المدينة الالمانية.
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