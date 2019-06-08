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تغيير جديد بموضوعة اداء بارزاني يمين رئاسة كوردستان

قررت الجهات المعنية في اقليم كوردستان استبدال مكان اداء مراسم اليمين القانونية لرئيس اقليم كوردستان المنتخب نيجيرفان بارزاني.
وبحسب المعلومات، فان بارزاني سيؤدي اليمين يوم الاثنين المقبل في قاعة سعد عبد الله بدلا من برلمان اقليم كوردستان.
وبحسب المعلومات، فان الاسباب التي دعت لذلك، ان جمعا غفيرا من الشخصيات السياسية والبعثات الدبلوماسية من داخل الاقليم والعراق وخارجه سيشاركون بالمراسم، وقاعة البرلمان لاتسع ذلك الجمع.

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