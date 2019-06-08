ثنائية تونسية تنهي لقاء العراق الودي بكرة القدم

ضيف منتخب تونس بكرة القدم، الجمعة، نظيره العراقي بالفوز 2- صفر، في لقاء ودي استعدادي للفريقين جرى على ملعب برادس الاولمبي وبإدارة الحكم المصري محمد محمود عيد.

بداية الشوط الاول شهدت افضلية من الفريق التونسي الذي ضغط بقوة في ساحة لعب المنتخب العراقي ومحاولة ايجاد منفذ لتهديد مرمى العراق حتى حانت الدقيقة 4 ومعها هدف التقدم التونسي سجله وهبي الخزري، وكانت اول فرصة تهديد عراقية جاءت في الدقيقة 16 عندما راوغ وسدد مهند علي كرة قوية تصدى لها القائم، بعدها نظم الفريق العراقي خطوطه وبدأ ينقل الكرة بهجمات هددت المرمى التونسي كانت اخطرها تسديدة علاء عباس عند الدقيقة ٢٣ انقذها الحارس، ورغم الضغط العراقي الا ان فرصة واحدة للفريق التونسي اضاف منها الهدف الثاني في الدقيقة 29 بواسطة بسام الصرارفي، وتحكم الفريق التونسي بادارة المباراة امام تخبط عراقي، وماميز المنتخب التونسي انه خرج من الشوط الاول بهدفين وبأقل جهد وبفرصتين فقط.

الهدوء ساد احداث بداية الشوط الثاني وتركز الاداء وسط الملعب من فرص فعالة على المرميين، واجرى المدربان تبديلات عديدة كون المباراة غير مقيدة بعدد من التغييرات، فأستمر الهدوء في اللقاء حتى نهايته بنتيجة تونسية 2- صفر .