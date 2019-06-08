ما حقيقة نقل اللواء نجم الجبوري إلى العمليات المشتركة؟

كشف الناطق الرسمي باسم خلية الاعلام الامني، العميد يحيى رسول، الجمعة (7 حزيران 2019)، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تعيين اللواء الركن نجم الجبوري ضمن قيادة العمليات المشتركة.

وقال رسول في حديث ان “الجبوري كان قائد عمليات نينوى وقد ادى الأدوار المناطة به بكل شجاعة وبسالة وقد قاد اغلب عمليات التحرير”.

وأضاف ان “الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشان إصدار رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي قرارا بتعيين الجبوري ضمن قيادة العمليات المشتركة بعدما أحيل الى التقاعد، لم يصدر او يصلنا اي شي رسمي بهذا الخصوص”.

وبين ان “الحديث لا يزال ضمن نطاق مواقع التواصل الاجتماعي”، مؤكدا ان “نقله او تنصيبه على اي مكان يعود الى تقدير القيادة العسكرية وهو حالة طبيعية”.

وكان النائب السابق مشعان الجبوري قد كشف في وقت سابق من، الأربعاء الماضي، “أسباب” عدم التمديد لقائد عمليات نينوى السابق اللواء الركن نجم الجبوري وإحالته للتقاعد.

وكتب الجبوري في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: “عدم التمديد لقائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري واحالته على التقاعد يفهمه اهل المحافظة انه لرفضه تواجد مجموعات مسلحة منفلتة بالموصل”.

وأضاف، أن اللواء الركن نجم الجبوري “اكثر قائد عسكري قدم شهداء من اسرته في مواجهة قوى الإرهاب”، مشيرا إلى أن “التمديد يتم لضباط المكاتب والدمج”.

وكانت عضو مجلس محافظة نينوى كلاويز علي قد أكدت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن المجلس “كله ثقة” بقائد العمليات الجديد اللواء نومان الزوبعي و”سيتعاون” معه لإكمال “مسيرة” سلفه اللواء الركن نجم الجبوري، فيما تقدمت بالشكر للأخير لـ”مازرعه من أثر طيب في نفوس الأهالي”.

وكانت وزارة الدفاع قد أجرت، مؤخرا، تغييرات في قيادة عمليات بعض المحافظات، بينها قيادة عمليات نينوى، فيما طالب ناشطون من مدينة الموصل الحكومة الإتحادية بالتريث في إحالة قائد عمليات نينوى السابق اللواء الركن نجم الجبوري إلى التقاعد.