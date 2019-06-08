Posted on by

نائب عن نينوى تنتقد موقف الحكومة الاتحادية مع الحرائق وتصفه بـ”الخجول”

وصفت النائب عن محافظة نينوى لليال البياتي، الجمعة، موقف الحكومة الاتحادية مع الحرائق التي طالت مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية في تلعفر وعموم نينوى ومحافظات عراقية اخرى بـ”الخجول”.

وطالبت البياتي في بيان، بـ”تعويض المزارعين الذين فقدوا محصول عام كامل وجهد وتعب ايام بحرائق لم تؤثر عليهم فقط وانما على كامل العراق”.

واكدت، “اجراء اتصال مع مدير عام شركة النهرين لغرض تمديد عمل الموظفين لاستقبال محاصيل المزارعين لساعات اضافية”.

وقالت البياتي انها “تتواصل منذ بداية العيد مع المزارعين والجهات الحكومية لمتابعة ملف الحرائق”، مبينة انه “تم عقد اجتماع اليوم مع المزارعين لبحث اخر التطورات”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close