نائب عن نينوى تنتقد موقف الحكومة الاتحادية مع الحرائق وتصفه بـ”الخجول”

وصفت النائب عن محافظة نينوى لليال البياتي، الجمعة، موقف الحكومة الاتحادية مع الحرائق التي طالت مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية في تلعفر وعموم نينوى ومحافظات عراقية اخرى بـ”الخجول”.

وطالبت البياتي في بيان، بـ”تعويض المزارعين الذين فقدوا محصول عام كامل وجهد وتعب ايام بحرائق لم تؤثر عليهم فقط وانما على كامل العراق”.

واكدت، “اجراء اتصال مع مدير عام شركة النهرين لغرض تمديد عمل الموظفين لاستقبال محاصيل المزارعين لساعات اضافية”.

وقالت البياتي انها “تتواصل منذ بداية العيد مع المزارعين والجهات الحكومية لمتابعة ملف الحرائق”، مبينة انه “تم عقد اجتماع اليوم مع المزارعين لبحث اخر التطورات”.