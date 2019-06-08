هل الترجمة حلال ؟

ترجمة : ريا هادي قاسم

و

ا.د. كاظم خلف العلي

استاذ اللسانيات و الترجمة – كلية الآداب – جامعة البصرة kadhimalali@yahoo.com

يموت المترجمون الشفاهيون والتحريريون العراقيون بالعشرات دون اية احصاءات او اعتراف ، سوى ما تنشره بعض وسائل الاعلام الغربية خلال لقاءتها معهم والتي تمكننا من معرفة التحديات التي يواجهونها في كل دقيقة. و يعتقد أن السرديات الوجودية ontological narratives ( مخفية وغير مخفية) التي يقدمونها و السرديات العامة public narratives التي تقدمها شرائح مختلفة من المجتمع العراقي و السرديات المفاهيمية التي تقدمها القوات متعددة الجنسيات تساعد في إعطاء صوره عن الوضع الراهن للمترجمين العراقيين .و لا يمكن ان تكتمل الصورة الا بإجراء مقابلات وجها لوحه وجهاً و بمساعدة ادوات بحثية اخرى.

ومما يثير الاهتمام والسخرية بصورة كافية معا هو أن دكتاتور العراق المخلوع – صدام حسين – أعتاد اثناء ظهوره اليومي تقريبا على القنوات التلفزيونية الحكومية العراقية أن يقول “يجب ان يكون لكل عراقي قصة!” و لقد كان محقاً بشكل مطلق فقد أصبح لكل العراقيين خزائنا من القصص .و للأسف كانت هذه القصص مليئة بالحزن والاحباط و ضياع الوقت . المترجمون و كما اراهم كانوا الاستثناء ، إذ لم يكن لديهم اية قصص ابداً ، فلم يكونوا مترجمين بكل معنى الكلمة . و كانت فرصهم المهنية قريبة من الصفر. و بعيدا عن قليل من الناس “المحظوظين” الذي اعتادوا العمل في الدوائر الحكومية والذين كانت خطاهم تقتفى من قبل وكلاء الأمن ، لم تكن هناك أية حياة ترجمية. و أسست مؤسسات الترجمة الحكومية القليلة كدار المأمون للترجمة وبيت الحكمة جوهرياً من قبل النخبة الثقافية البعثية كوسيله لإظهار وجه اكثر اشراقاً للنظام. و في الواقع ، فإن اهتمامات صدام في كتابة الاعمال القصصية لم تثر الدهشة ، فلقد كان الرجل قادراً على انتاج خمسة روايات ضخمة خلال مدة قصيرة ، و هو ما يفوق امكانات أكثر الروائيين انتاجا.

و مما له أهمية أن الطلب على الترجمة الشفاهية و التحريرية ازداد بعد التاسع من نيسان 2003 عندما سقطت بغداد على أيدي القوات الغازية. و شعرت الكثير من الوحدات العسكرية الغازية و وكالات الأنباء الدولية و المنظمات غير الحكومية بالحاجة إلى تأسيس تواصل مع المجتمع العراقي. و لهذا السبب بالذات و أساسا بسبب الوضع الاقتصادي السيء قبل الحرب و بعدها انضم جيش من المترجمين المؤهلين و غير المؤهلين إلى العمل . و كان هناك بالطبع مترجمون، من جنسيات مختلفة، تم تجنيدهم من خارج البلاد. و كانت لهؤلاء المترجمين أسبابهم الخاصة.

النص مأخوذ من :

Kadhim Al-Ali, Is Translation Halal? Are Translators Traitors? A Study of the Narratives of Iraqi Interpreters and Translators. Translation Watch Quarterly, Vol. 2, Issue 1, 2006.