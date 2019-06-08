واشنطن تبدي موقفاً من احالة ضابط عراقي كبير على التقاعد

كشف مصدر سياسي عراقي اليوم السبت، عن “قلق” السفارة الأمريكية في بغداد لإحالة قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري على التقاعد.

ونقلت RT عن المصدر قوله “جرت خلال الأيام الماضية اتصالات بين قادة حكوميين وزعماء سياسيين كان طرفها الثاني السفارة الأميركية في بغداد، والتي أبدت اعتراضها غير المباشر على إحالة الجبوري على التقاعد”.

وأضاف ان “الأميركان أبدوا مخاوفهم من احتمال أن يسيطر الحشد الشعبي على القرار الأمني في نينوى من خلال تعيين قائد عسكري مقرب منهم أو تابع لهم”.

وأشار إلى أن “أطراف الحشد الشعبي تعتبر الجبوري أحد المقربين من الأميركان وأنه قد يقف ضد تواجد الحشد في الموصل”.

يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت عن إحالة اللواء نجم عبد الله الجبوري على التقاعد خلال الشهر الحالي وتعيين اللواء الركن نومان عبد الزوبعي بدلا عنه.

وكان الجبوري قد غادر العراق عام 2009 ليعمل في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن حتى 2014، ثم عاد إلى العراق عام 2015 وعيّن قائدا لعمليات نينوى.