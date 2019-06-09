أربيل تصدر توضيحاً بشأن خفض سعر وقود السيارات

أصدر مجلس محافظة اربيل، اليوم السبت، توضيحاً بشأن خفض سعر وقود السيارات في المحافظة.

وقال المجلس، بحسب وثيقة، ان الانباء التي اشارت الى النية لخفض سعر لتر البنزين الى 450 ديناراً غير صحيحة”.

واضاف المجلس انه يصدر اية توجيهات بهذا الصدد اطلاقاً.