احتفالية ثقافية.. صديقنا الروائي (كريم كطافة) …

احتفالية ثقافية

سنكون على موعد يوم السبت الموافق 15- 6- 2019 وعلى الساعة الخامسة عصراً مع احتفالية ثقافية بمنجز صديقنا الروائي (كريم كطافة) الجديد (قرابين الظهيرة). تنظمها جمعية الرافدين الثقافية بالتعاون مع رابطة الأنصار- البيشمركة- فرع هولندا.

على قاعة النادي الثقافي المندائي في دنهاخ

سيحيي الأمسية الإستاذ الناقد (ياسين النصير) بورقة نقدية عن رواية (قرابين الظهيرة) والإستاذ (نصير عواد) بورقة أخرى عن نفس الرواية.

يدير الأمسية الإستاذ (أحمد الشيخ ربيعة)

سنسعد بحضوركم ومشاركتكم للتعرف عن قرب على منجز أدبي عراقي جديد.

وستتوفر في قاعة الاحتفال نسخ من روايتين للكاتب كريم كطافة هما (قرابين الظهيرة) و (ليالي إبن زوال) لمن يرغب في اقتناءها.

العنوان:

Wijkdienst Centrum Mariehoeve

Ivoorhorst 155

2592 TH Den Haag

من محطة دنهاخ الرئيسة يؤخذ ترام رقم 6 المتوجه الى

Leidsenhage

والنزول في موقف

Reigersbergenweg