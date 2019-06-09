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اقليم كوردستان تعلن عن وصول “موجة حر” وخانقين الاعلى حرارة اليوم

اعلنت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن معدلات درجات الحرارة في الاقليم والمناطق الكوردستانية، مؤكدة تسجيل اعلى درجة حرارة في مدينة خانقين بمحافظة ديالى.

وجاء في بيان للمديرية ان درجات الحرارة في حدود مراكز محافظات اربيل كانت 38 درجة مئوية والسليمانية 37 وكركوك 41 ودهوك 37 وحلبجة 41 درجة مئوية.

ولفت البيان الى ان اعلى درجة حرارة تم تسجيلها اليوم كانت في قضاء خانقين اذ بلغت 47 درجة مئوية، اما المنطقة الاقل حرارة كانت ناحية حاج عمران اذ بلغت درجة الحرارة فيها 27 درجة مئوية.

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