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اقليم كوردستان يكشف ملابسات بقاء معتمرين له معلقين في السعودية

بعد انتشار انباء عن طلب استغاثة قام بها عدد من المعتمرين الكوردستانيين في السعودية بعد علقوا فيها منذ قرابة شهر، اصدرت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بحكومة اقليم كوردستان توضيحا شرحت فيه ملابسات الموضوع.

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الاوقاف الكوردستانية نبز اسماعيل، ان الكثير من المواطنين الكوردستانيين قاموا خلال شهر رمضان المنصرم بزيارة السعودية بقصد العمرة وهم اكثر من 6 الاف شخص من بينهم من فضل البقاء لمدد تتراوح بين 10 الى 30 يوما، مشيرا الى ان الذين كان من المفترض عودتهم في الايام الحالية تأخر موعد اقلاع الطائرات الخاصة باعادتهم الى الاقليم بسبب خطأ تكنيكي.

واضاف ان جميع المعتمرين الكوردستانييين يتمتعون بصحة جيدة وسيعودون في 17 حزيران الجاري، لافتا الى ان الاشخاص غير الراضين عما جرى بامكانهم تسجيل شكاوى لدى الوزارة ضد الشركات المتعهدة.

ويقصد عدد كبير من مواطني الاقليم سنويا السعودية لاداء مناسك العمرة وتقوم مئات الشركات بتأمين السفر لهم على مدار العام.

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