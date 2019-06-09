العراق يباشر بتسجيل أطفال ولدوا في مناطق داعش

أعلنت مقررة لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب وحدة الجميلي، أمس السبت، تشكيل محاكم لتسجيل الأطفال الذين ولدوا في فترة سيطرة تنظيم داعش.

وقالت الجميلي في تصريح صحفي إن “هذه المحاكم ستصدر شهادات ولادة لهؤلاء الأطفال بناء على أوراق وإثباتات شهود، وستكون العملية أسهل للأطفال الذين ما زال والداهم على قيد الحياة”.

وأضافت أن “هذا الإجراء الذي عملت عليه لجنة حقوق الإنسان والحكومة والقضاء العراقي، يجب أن يستمر لحين الانتهاء من هذه المشكلة، فليس من المعقول أن يبقى الأطفال العراقيون دون أوراق ثبوتية تضمن حقوقهم الصحية والتعليمية والغذائية.”

ويعيش نحو 45 ألف طفل نازح في المخيمات في العراق لا يملكون وثائق رسمية، بسبب ولادتهم في مناطق سيطرة تنظيم داعش، كما أن الحكومـــة العراقية لا تعترف بالوثائق التي حصلوا عليها من قبل التنظيم، حيث لايمتلك هؤلاء الأطفال حق الالتحاق بالمدارس أو الحصول على الرعاية الصحية والتمتع بحقوقهم الأساسية.