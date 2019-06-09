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الكشف عن خدعة ايرانية بتحويل العملة الصعبة للخارج عبر العراق بمواد محظورة

كشفت تقارير صحفية يوم السبت ان قسما هاما من المنتجات البتروكيماوية في ٢٠١٧ كان مقصده إلى العراق.

واوضحت التقارير أن “وثائق نقل المركبات لتلك المواد كانت إما لتركيا أو لبلدان أخرى حتى يتمكن المصدرون من الادعاء بأن الصادرات للعراق كانت بالريال حيث يتم تحويل قسم صغير من الصندوق بالريال لإيران وقسم العملة الصعبة يتم وضعه خارج البلاد”.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أكبر مجموعة بتروكيماويات قابضة في إيران، وعلى شبكة واسعة من الوحدات ووكلاء البيع.

وتستهدف العقوبات الأميركية 39 شركة بتروكيماويات تابعة لإيران إضافة لوكلاء لها في دول أجنبية.

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