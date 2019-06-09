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الناتو يخطط لأمر مع البيشمركة خلال السنوات الأربع المقبلة

أعلنت قوات حلف شمال الاطلسي “الناتو”، انها ستستمر بتدريب قوات البيشمركة والقوات العراقية للسنوات الاربع المقبلة.

وقال رئيس قوات حلف الناتو في العراق، داني فورتين، في تصريحات متلفزة ان الحلف يخطط لتدريب قوات البيشمركة والقوات العراقية للسنوات الاربع المقبلة لمنع عودة ظهور تنظيم داعش.

واضاف ان قرابة 500 مدرب ومستشار متواجدون في العراق لتقديم المساعدة وتقوية الامن في سبيل تحسين قدرات القوات الامنية لحفظ أمن البلاد، لافتا الى ان التوترات بين امريكا وايران لن تؤثر على مهام قوات الناتو المتواجدة في العراق.

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