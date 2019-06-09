بهدف طلب ‹فدية› … مجموعة مسلحة تخطف مدنياً آخر في عفرين

بهدف الابتزاز وطلب فدية مالية، أقدمت مجموعة مسلحة، اليوم الأحد، على خطف مدني كوردي في مدينة عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين في بيان تلقت (باسنيوز) نسخة منه: «اليوم الأحد بتاريخ 09/06/2019 اختطف المواطن علي ذكي بن بطال البالغ من العمر 38 عاماً من أهالي بلدة الباسوطة، متزوج وله ثلاثة أطفال، من قبل عناصر مسلحة مجهولة الهوية، أثناء توجهه برفقة أخيه إلى عمله في سوق الهال بمدينة عفرين، بعد إيقاف دراجتهم النارية في مدخل مدينة عفرين – طريق قرية تورندة جانب معمل القساطل( الخراطيم)».

وأضافت «تبين بأن الخاطفين يطالبون بالفدية لقاء إطلاق سراحه بعد الاتصال مع ذويه، دون الإفصاح عن المبلغ».

وكانت مجموعة مسلحة أقدمت، أمس السبت، على اغتيال مدنيين كورديين في عفرين، وسط استياء كبير بين المواطنين جراء الفلتان الأمني المستشري في المنطقة.

يذكر أن مناطق سيطرة الميليشيات المسلحة الموالية لأنقرة تشهد انفلاتاً أمنياً كبيراً، وعمليات سرقة ونهب، أدت لمقتل العديد من المدنيين، وسط عجز تلك الميليشيات عن حفظ الأمن في المنطقة.