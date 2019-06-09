توضيح لأستجواب وزير المالية

أوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، حقيقة استجواب وزير المالية فؤاد حسين، في جلسة البرلمان المقبلة المقررة الثلاثاء.

وقال عضو اللجنة، أحمد الصفار، في تصريح صحفي ان” اللجنة المالية استضافت وزير المالية فواد حسين وتم توجيه مجموعة اسئلة له من نواب خارج اللجنة المالية وتم اعداد تقرير حول مجريات الاستضافة والتقرير سوف يعرض في الجلسة القادمة لمجلس النواب وعلى ضوء ذلك يقررالمجلس الاستجواب ام لا”.

وأوضح، ان “أكثر الاسئلة تركزت حول مدى التزام وزير المالية بتنفيذ بنود الموازنة، والعلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم وما مقدار المبلغ الذي تم ارسالها الى الاقليم وماهي الاسباب التي تحول دون ارسال عائدات النفط الذي يصدره الاقليم الى الحكومة الاتحادية”.

وكشف الصفار “في الوقت الحاضر سيتم تشكل حكومة في اقليم كردستان كما سيتم تشكيل وفدين وفد من الاقليم ووفد من الحكومة الاتحادية للوقف على اهم المشاكل ومحاولة حلها”.انتهى