رسائل تضامن واستنكار الاعتداء على مقر الحزب الشيوعي العراقي في البصرة

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ايادي الغدر تستهدف مقرات الحزب الشيوعي العراقي

تعرض مقر اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في محافظة البصرة لاعتداء غاشم فجر يوم الاحد 2 حزيران 2019 وذلك برمي عبوة على المقر أدى انفجارها لحدوث خسائر مادية وكان من الممكن لهذا الاعتداء الجبان ان يؤدي لخسائر في أرواح العاملين في هذا المقر. سبق هذا الحدث محاولات للاعتداء على مقرات الحزب في مدينتي الناصرية وسوق الشيوخ في محافظة ذي قار.

يسعى المجرمون من هذه الاعتداءات الجبانة الوقوف بوجه الدور الفعال الذي يلعبه الحزب الشيوعي من خلال مشروعه الإصلاحي الهادف لبناء عراق ديمقراطي مدني يضمن الحقوق المتساوية لجميع أبنائه ويدافع عن مصالح الكادحين والمهمشين فيه. و من جانب اخر تهدف هذه الاعتداءات المتكررة الجبانة التغطية على ملفات الفساد والتجاوزات على المال العام التي تقوم بها الطغم الفاسدة .

اننا اذ نستنكر هذه الاعمال الإرهابية الجبانة التي تستهدف مقرات الحزب الشيوعي العراقي عميد الحركة الوطنية العراقية والمدافع الحقيقي عن مصالح جميع أبنائه ومن مختلف الطوائف والأديان ، نقف صفا واحداً بوجه هذه الهجمة المفتعلة والجبانة ونطالب بكشف منفذيها وتقديمهم للقضاء العادل لينالوا جزاءهم على ما اقترفوه من جرائم بحق الشعب.

لا لتكميم الافواه المطالبة بالإصلاح والتغيير

لا للارهاب

اللجنة التنفيذية لرابطة الأنصار الشيوعيين العراقيين

في السويد .. تضامن واستنكار واسع للاعتداء الآثم

فجر الثاني من حزيران 2019 تعرض مقر الحزب الشيوعي العراقي في البصرة، لهجوم غادر جبان. ونحن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الموقعين على هذا البيان ، ندين بشدة ونستنكر هذا الإعتداء السافر والذي يشكل خرقا للدستور والقانون ، وانتهاكا فظا للحياة الدستورية، وتهديدا للعملية السياسية، وإساءة كبيرة لهيبة الدولة ومؤسساتها.

ونؤكد في الوقت نفسه على مسؤولية الجهات الأمنية وواجبها بتوفير الحماية لمقرات الأحزاب المجازة بموجب القانون، ونطالبها بالكشف عن المعتدين وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الموقعة:

1 ـ الحزب الشيوعي السوداني / فرع السويد

2 ـ الحزب الديمقراطي الكردستاني / محلية السويد

3 ـ ممثلية الإتحاد الوطني الكردستاني في السويد

4 ـ حركة التغيير ” كَوران” / السويد

5 ـ الحركة الديمقراطية الآشورية / محلية السويد

6 ـ حزب بيت نهرين الديمقراطي / محلية فرع السويد

7 ـ الإتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي

8 ـ المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري / مكتب السويد

9 ـ حزب الجبهة الفيلية في اوربا

10 ـ منظمة الحزب الشيوعي العراقي في السويد

11 ـ منظمة الحزب الشيوعي الكردستاني / العراق في السويد

12 ـ تنسيقية التيار الديمقراطي في ستوكهولم

13 ـ رابطة المرأة العراقية فرع السويد/ ستوكهولم

14 ـ جمعية المرأة العراقية في ستوكهولم

15 ـ جمعية المرأة الكردستانية في السويد

16 ـ جمعية المرأة المندائية في ستوكهولم

17 ـ اتحاد الجمعيات المندائية في دول المهجر

18 ـ الإتحاد الديمقراطي للجمعيات العراقية في السويد

19 ـ رابطة الأنصار الديمقراطيين فرع ستوكهولم وشمال السويد

20 ـ الجمعية المندائية في ستوكهولم

21 ـ جمعية الأطباء العراقيين في السويد

22 ـ اتحاد الكتاب العراقيين في السويد

23 ـ نادي 14 تموز الديمقراطي العراقي في ستوكهولم

24 ـ منتدى الحوار الثقافي الديمقراطي العراقي في ستوكهولم

25 ـ جمعية بابيلون للثقافة والفنون

26 ـ الرابطة المندائية للثقافة والفنون / فرع السويد

27 ـ الجمعية السويدية العراقية

28 ـ رابطة شعب كردستان

29 ـ منظمة تطوير المرأة الكردية

30 ـ جمعية آشور الثقافية

31 ـ جمعية بيت نهرين الاجتماعية

32 ـ الملتقى الثقافي المندائي في ستوكهولم

33 ـ رابطة الديمقراطيين العراقيين في ستوكهولم

34 ـ حركة العمال النقابية الديمقراطية في ستوكهولم / السويد

35 ـ جمعية زيوا المندائية في سيدرتاليا

36 ـ تنسيقية التيار الديمقراطي في سيدرتاليا

37 ـ فرقة مسرح الصداقة في ستوكهولم

38 ـ لجنة اللاجئين العراقيين في ستوكهولم

39 ـ الجمعية الثقافية العراقية في مالمو

40 ـ البرلمان الكردي الفيلي

41 ـ رابطة الديمقراطيين العراقيين في جنوب السويد

42 ـ فرقة ينابيع االمسرحية

43 ـ التيار الديمقراطي في جنوب السويد

44 ـ الجمعية الثقافية المندائية في لوند

45 ـ البيت الثقافي العراقي في يتبوري

46 ـ جمعية المرأة العراقية في يتبوري

47 ـ رابطة المرأة العراقية في يتبوري

48 ـ جمعية تموز في السويد

49 ـ جمعية الأنصار الشيوعيين في يتبوري

50 ـ تنسيقية التيار الديمقراطي في يتبوري / السويد

51 ـ جمعية المرأة الفيلية في يتبوري

52 ـ النادي الثقافي الاجتماعي العراقي في يتبوري

53 ـ الجمعية العربية النسائية في ترولهتان

54 ـ الجمعية الثقافية في ترولهتان

55 ـ الجمعية الثقافية في بوروس

56 ـ الجمعية العراقية في لينشوبنك

57 ـ لجنة الدفاع عن الكورد الفيليين / يتبوري

اليسار العربي في استراليا : تضامن وإدانة

التجمع اليساري العربي في أستراليا ، يدين ويستنكر الإعتداء الآثم المجرم على مقار الحزب الشيوعي العراقي الشقيق ، والذي كان آخرها الإعتداء على مقر الحزب في محافظة البصرة في 02-06-2019 وقبلها الإعتداء على مقري الحزب في محافظة الناصرية ومدينة سوق الشيوخ في 06 -05-2019 من قبل الظلاميين والمعادين للديمقراطية والذين أوغلوا في جرائمهم ضد الشعب وكرد فعل على نشاط ونضال الشيوعيين العراقيين في الدفاع عن الديمقراطية والحريات وضد المحاصصة والطائفية المقيتة والدفاع عن حق الجماهير الشعبية في تظاهراتها السلمية المطلبية والعمل على كشف الفساد والفاسدين وكذلك العمل على إستقلال العراق إستقلالاً ناجزاً بعيداً عن التدخلات الإقليمية والدولية في شؤونه الداخلية .

لقد كان ذلك العمل المُدان على مقار حزب مجاز رسمياً ومعروف بتأريخه النضالي الطويل عملاً مخالفاً للدستور العراقي الدائم وضد القانون.

يعلن التجمع اليساري العربي تضامنه التام مع الحزب الشيوعي العراقي ويطالب السلطات المحلية والإتحادية العراقية إتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المعتدين والمسيئين وتقديم المُدانين إلى القضاء العادل.

التجمع اليساري العربي في استراليا