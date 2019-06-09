عصمت شاهين دوسكي

صم بكم

تجلوا هائمون ، حائرون

ملأوا كروشهم

شربوا حتى الثمالة

والنهى فارغة لا يعلمون

وراء النجوم ، يلهثون

يقتلون بعضهم ، يتامرون

لبعضهم يتربصون

وَجِلون ، قلقون ، لا ينامون

من يصل أولا

من يسرق أولا

من يغتصب أولا

من يبيع أولا ، هم الفائزون ..!!

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قلوبهم انتهت بالصدود

ضمائرهم باتت بلا حدود

فلا هم منتهون

تنال أيديهم كل سحت

يتوضئون بعبرات الأبرياء

فرحون بما ينالون

وحينما يظهرون

يحلفون ، يحلفون ، يحلفون

نحن أقدس البشر

لكنكم لا ترون …!!!!

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صم بكم

جمهرة على صنم وصنم

يقربون القرابين

على مسرح نعم ونعم

يتسابقون على المدرجات

وإن زلت في الزحام قدم

داسوا على الأجساد

وصرخوا بصمت تدفع كم ..؟

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صم بكم

يوزعون حصص الميراث

وهم بلا ميراث وعرش وخدم

تمرغوا في مال اليتيم

واحتكروا وطن من يتم

كأن الأرض طابوا مسجل

بسجل وصحيفة ورقم

والله من فوق سبع سماوات

ينظر إليهم .. ويمهل لأجل مقدم

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صم بكم

كالدمى يتحركون

حشروا مع الفاسدين

صم بكم لا يسمعون

صم بكم لايقرأون

صم بكم لا يرون

صم بكم لا يشعرون

في سوق الذل يتاجرون بهم

ويرحلون

ويأتي بعدهم ، لا يتغيرون

” صم بكم لا يفقهون ”

لا يفقهون