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فريق طبي عراقي ينقذ فتاة موصلية بعد انسلاخ فروة راسها بسقوط في مدينة الملاهي

انقذ فريق طبي في نينوى حياة طفلة إصيبت في الرأس مع انسلاخ فروة الرأس بنسبة ٧٥% بسبب سقوطها من احدى الالعاب في مدينة ملاه محلية.

وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم السبت ان فريقا طبيا تمكن في مستشفى الموصل العام من انقاذ طفلة بحالة حرجة جدا لسقوطها من علو (احدى الالعاب المرتفعة في مدينة العاب محلية في الموصل) وكانت إصابتها في الرأس مع انسلاخ فروة الرأس بنسبة ٧٥% وجرح تهتكي في الأذن اليسرى.

وذكرت الوزارة انه تم فورا أجراء الإسعافات الأولية للطفلة فى طوارئ المستشفى من تشكيل كانيولا و دفع سوائل وريدية ومطابقة صنف الدم واخذ الصور الشعاعية وادخالها الى صالة العمليات , حيث اجريت عملية لها وانقاذها من الموت ، واشرف الكادر الطبي والتمريضي على حالتها لحين تحسنها واستقرارها وخروجها من المستشفى.

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