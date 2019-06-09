ماذا افعل لو كنت احكم العراق !!

فكرت مرارا بما يحدث في بلدي العراق عن اسباب التدهور الاسياسي في العراق ولماذا بعد خمسه عشر سنه سحق العراق ووصل الى حاله الياس فالكتل السياسيه اصبحت مسيطره على المشهد السياسي بشك كامل والتوازنات السياسيه هي عباره عن توزيع لمصادر الثروه والسلطه في العراق والشعب خارج المعادله ، لا اريد ان اطول عليكم اعزائي من يقرا هذه السطور فقد تفقه الكثيرين بالوضع السياسي ، فكرت وقلت لنفسي ماهو الحل ، هل استعمل برمي اللوم على الاخرين كما فعل الاخرين ، هل افعل باللوم على الشركاء السياسيين ، ام افعل شئ مخالف وهنا وضعت خطه استطيع ان احل الوضع السياسي العراقي خلال سنه واحده ولكن احصل على نتائج ايجابيه بمعدل ٧٠٪ من الخطه خلال ٣ اشهر و٣٠٪ من الخطه خلال ال ٩ اشهر الاقادمه

اليوم الاول

الخطوه الاولى : جعل جميع اجتماعات مجلس الوزراء متلفزه ونقل حي عدا الموضوعات التي تخص الدفاع والداخليه

الخطوه الثانيه : فرض سلطة رئيس الوزراء على المجلس حسب الدستور والاستعانة بالشعب عبر البث المباشر

الخطوه الثالثه : منع اي وزير من التصرف الانفرادي او التحدث باسم كتلته اوحزبه

الخطوه الرابعه : الامر لكل وزير باعطاء خطه اضطراريه لمده ٦ اشهر لغرض خدمه الشعب حسب مواد الدستور واعتبار العمل هو واجب وفي حاله عدم تنفيذه لخطه العمل فانه يقسم بالاستقاله من منصبه فورا

اليوم الثاني

الخطوه الاولى :

تشكيل هيئه المشتريات المركزية وهي هيئه مركزيه متخصصه بكل مشتريات الدوله الداخليه والخارجيه تتكون من التالي :

رئيس الوزراء رئيسا

عضو عن البنك المركزي العراقي

عضو عن وزاره الماليه

عضو عن مجلس القضاء الاعلى

عضو عن وزاره التخطيط

شركه دوليه معترف بها تقوم بايجاد احسن الاسعار واقامه المناقصات وتحديد المواصفات المطابفه للمواصفات العالميه وبالتعاون مع مجلس الوزراء يتم تحديد المخصصات الاضطراريه بشكل سليم ويقطع عنق الفساد من

اول يوم

تشكيل هيئه الرقابه الماليه

رئيس الوزراء رئيس عضو عن وزاره الماليه

هذه الهيئه مسؤوله عن كل مقاوله تجهيز في الدوله مهما كانت صغيره او كبيره ومرتبطه

كل المصروفات تتم عن طريف هيئه المشتريات المركزيه وبمراقبه هيئه الرقابه الماليه وتعرض على البرلمان كل شهر و قراراتها عليه يتطلع عليها الشعب في اي وقت تحتاجه

اليوم الثالث :

قطع راس الفساد من جذوره ولا عوده له فمال الدوله مقدس ومن مد يده عليه فيحاسب بالقانون

تشكيل هيئه من اين لك هذا

تحاسب كل شخص تسلم منصب من مدير عام فما فوق بالدوله

رئيس الوزراء رئيسا

عضو عن وزاره الماليه

عضو عن وزاره الداخليه

عضو عن مجلس القضاء الاعلى

التعامل مع هولاء بالاتهام وعليهم اثبات برائتهم فمحاسبتهم عن التقصير في الاداء الوظيفي وسرقه المال العام

يتم متابعه هذه اللجنه لكل المتهمين وختم وثيقتهم ببراءه الذمه عن برائتهم

اليوم الرابع

اعداد خطه التسعه اشهر بعد الاشهر الثلاثه الاولى هذه الخطه تركز على الخدمات من ماء وكهرباء

امر كل وزير بعمل جرد كامل بممتلكات وزارته وايضاح النواقص المطلوبه فمثلا وزير التربيه مسؤول عن جرد كل المدارس في العراق وبالتعاون مع مجالس المحافضات لاعداد مدارس كامله من ناحيه الابنيه والمعلمين والمواد التعليميه والتكييف والنظافه ، كذلك الحال على وزير الصحه بجرد كل المرافق الصحيه بالتعاون مع مجالس المحافضات وهلم جرى بجميع الوزارات لاعداد الخطه الاضطراريه

تكليف وزير التخطيط باعدا خطه مابعد السنه الاضطراريه لتعديل وصيناه وضع الخدمات

تعيين وزير اول لشؤون اقليم كردستان وهو بمثابه الحاكم الفعلي للاقليم ووصله الربط بين الاقليم والمركز

اليوم الخامس

تاسيس الهيئه الاستراتيجيه للخارجيه والدفاع والنفط

رئيس الوزراء رئيسا

وزير الدفاع

وزير النفط

وزير الداخليه

رئيس اركان الجيش

وزير الخارجيه

مهمه هذه الهيئه تحديد من المتحدث مع الدول الاجنبيه وكل شخص يتحدث باسم الدوله خارج موافقه هذه اللجنه يتهم بالخيانه العظمى

تحديد السياسات الستراتيجه لمصلحه البلاد ومنع كل التدخلات الخارجيه ، وعمل اتفاقيات امنيه واقتصاديه وتحالفات ستراتيجه تخدم البلد

اليوم السادس

هو اللقاء الاسبوعي بالبرلمان حيث يوجد يوم الاسئله الى رئيس الوزراء

اليوم السابع

يوم الصحافه والاعلام واللقاء الاسبوعي لشرح ماذا فعلنا في الاسبوع الماضي وماذا سنفعل بالاسبوع القادم

اليوم الثامن

تاسيس لجنه احصاء السكان بالتعاون مع وزاره التخطيط ومجالس المحافظات

توزيع العراق على اساس مناطق يقطن سكانها مائه الف نسمه

الطلب من مجلس النواب بتعيين نائب مسؤول عن كل منطقه والطلب من مجالس المحافظات تعيين 4 نواب من المحافظة ليكونوا اعضاد بتلك الوحده

حتى تكون كل وحده انتخابيه يراسها عضو من مجلس النواب وعضويه اربع من مجلس المحافضه مهمه هؤلاء اللقاء الاسبوعي في مركز تلك الوحده ونقل معاناه وطلبات الشعب للبرلمان وللمحتفضه لنطوير البلد

اليوم التاسع

الطلب من البرلمان لتشكيل مفوضيه انتخابات مستقله 100٪ حسب الدستور والغاء مجلس المفوضين الغير دستوري

الطلب من رئيس الجمهوريه بالمحافظه على الدستور

الطلب من مجلس النواب و مجلس القضاء الاعلى بتعيين 3 قضاه دائميين لمراقبه جدول الاعمال في البرلمان وفتح وغلق المجلس حسب حجم جدول الاعمال .

التاكد من دستوريه القوانين ووضع الغطاء الدستوري الصحيح وليس العمل بالماده 61/ اولا كما كان يحدث بال مده الماضيه

هذه بعض النقاط التي اؤمن بها واتمنى من اي رئيس وزراء يقوم بها لانفاذ البلاد من الدمار

ماهر كبه

المملكه المتحده