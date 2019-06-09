هيئة المنافذ: ضبط 3287 مخالفة حدودية خلال أقل من سنتين

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، يوم أمس السبت، عن تسجيل أكثـر من ثلاثة آلاف مخالفة عبر الحدود، على مدى أقل من عامين، وما يقارب الألف و500 مخالفة، خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.

وحسب بيان هيئة المنافذ، فإن مجمل المخالفات للأشهر “كانون الثاني، وشباط، وآذار، ونيسان إلى نهاية شهر أيار الماضي، بلغت (1450) مخالفة.”

وأوضحت الهيئة أن المخالفات تضمنت: تهريب مخدرات عدد (89) مع مخالفة إجازة استيراد مثبتة من قبل مقر الهيئة بعدد (594)، وأوامر إلقاء القبض على مطلوبين بلغوا (163)، بالإضافة إلى (345) دعوى كمركية محالة من المنافذ إلى القضاء تحت عناوين هي: تغيير وصف البضاعة، وتهريب، وتزوير، ومعاملات غير مكتملة الإجراءات القانونية.”

وأكملت: أما فيما يخص الدعاوى الكمركية المحالة إلى الكمرك فقد بلغت (189) مخالفة: إتلاف مواد، وإعادة إصدار، بالإضافة إلى أموال مهربة بلغت (10) مخالفات.

ونوّهت الهيئة إلى أن المخالفات المذكورة تندرج تحت مسميات متعددة: تزوير إجازة الاستيراد، عدم وجود علامات تجارية، تجاوز الكمية والوزن، وتزوير الوصولات، بالإضافة إلى بضاعة منتهية الصلاحية”، مشيرة إلى أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقها.

وجاء في الإحصائية أن مجمل المخالفات للأشهر من الأول من شهر آب عام 2017، إلى 31 أيار العام الجاري، بلغ (3287) مخالفة.

واختتمت هيئة المنافذ الحدودية بأنها قد تعاملت وفق المسؤولية الملقاة على عاتقها في الرقابة، والإشراف، والسيطرة على الدوائر العاملة في المنافذ للحفاظ على المال العام، وحماية المنتج المحلي، والمستهلك، والقضاء على الآثار السلبية، والخطيرة من تهريب المخدرات على المجتمع والقضاء على الفساد الإداري والمالي في منافذنا الحدودية.

جدير بالذكر، أن الأجهزة الأمنية الخاصة بالمنافذ الحدودية العراقية — في الجنوب، تعتقل بشكل يومي مسافرين يحملون كميات متفاوتة ما بين الكبيرة والصغيرة، من المواد الفتاكة والمميتة، لبيعها في داخل العراق.

وأحصت هيئة المنافذ الحدودية، خلال شهر أيلول العام الماضي، 98 مخالفة في تقريرها الشهري الخاص بالمخالفات التي تسجلها عند المنافذ في جنوب العراق، وغربه، لمنع تسلل المهربين والمجرمين ومنع تهريب البضائع وإدخال غير المرخصة والقانونية منها.

وأعلنت الهيئة في إحصائيتها الأخيرة التي أعدها قسم البحث والتحري في دائرة العمليات والخطط، أن مجمل المخالفات لشهر أيلول العام الماضي، بلغت 98 حالة، منها تهريب مخدرات عدد 20.